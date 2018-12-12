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Командир "Бердянска" заявил, что экипаж выполнял его приказы

Киев • УНН

 • 13739 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк заявил следователям, что один отвечает за происходящее на борту, поскольку экипаж выполнял его приказы и должен быть освобожден. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в Facebook, передает УНН.

Командир "Бердянска" заявил, что экипаж выполнял его приказы

"Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности", - сообщил Новиков.

По его словам, командир катера потребовал от российских правоохранителей обращаться с ним и с его экипажем как с военнопленными.

"Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - добавил адвокат.

Напомним, три украинских моряка в ходе атаки их российскими военными в районе Керченского залива были ранены из-за взрыва после обстрела катера “Бердянск” из автоматической корабельной артиллерийской установки.

Министерство юстиции России сообщило о местонахождении военнопленных украинских моряков, о их здоровье и отсутствии жалоб с их стороны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Защитнику одного из военнопленных моряков Дениса Гриценко Николаю Полозову позволили наконец встретиться с его подзащитным в здании Следственного комитета Федеральной службы безопасности (ФСБ).

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.

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