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Колишній радник Білого дому вважає Трампа легкою мішенню у маніпулюванні

Колишній радник Білого дому вважає Трампа легкою мішенню у маніпулюванні

Київ • УНН

 • 12205 перегляди

Ейч Ар Макмастер заявив, що Трампу потрібна компетентна команда, оскільки він схильний до маніпуляцій. Колишній радник також висловив занепокоєння щодо загрози з боку Ірану та його намірів знищити Ізраїль.

Трамп може приймати дійсно виважені рішення, але в кожній адміністрації президента є люди, які намагаються маніпулювати президентом, і в цьому сенсі Дональд Трамп може бути легкою мішенню.

Про це казав Ейч Ар Макмастер (H.R. McMaster), колишній чиновник адміністрації Трампа в ефірі CBC, передає Рolitico та УНН.

Деталі

Трампу потрібна "компетентна команда навколо нього", тому що він схильний до маніпуляцій. Про це заявив Ейч Ар Макмастер, колишній радник з національної безпеки колишнього президента Дональда Трампа, виступаючи в програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS.

Макмастер зазначив, що в кожній адміністрації президента є люди, які намагаються маніпулювати президентом, і сказав, що якщо Трампу давали розумні поради, президент часто приймав правильні рішення.

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Нова книга одного з колишніх радників Білого дому з національної безпеки описує кандидата в президенти від Республіканської партії як особистість, чия потреба в лестощах і схваленні зробила його легкою мішенню для іноземних супротивників.

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Окремий епізод – діалог з рф та політика відносно Ірану.

Трамп і його союзники постійно стверджують, що він набагато краще підготовлений для боротьби з путіним та іншими автократами, ніж його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс, оскільки він демонструє велику силу та авторитет, а вона – ні.

В цьому контексті, Макмастер сказав, що не впевнений, чи варто документувати відносини Трампа з путіним.

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Реальною загрозою, за словами Макмастера, є зараз Іран, який "готовий витратити кожне арабське життя, кожне палестинське життя, кожне ліванське життя, переслідуючи свою мету знищення Ізраїлю". Макмастер сказав, що до іранської загрози потрібно ставитися серйозно.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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