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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У кремлі заявили, що путін і трамп не ведуть діалогу щодо умов миру в Україні

Київ • УНН

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кремль заперечує, що президент росії володимир путін і колишній президент США Дональд Трамп ведуть діалог про умови миру в Україні.

У кремлі заявили, що путін і трамп не ведуть діалогу щодо умов миру в Україні

президент рф володимир путін не обговорював з екс-президентом США Дональдом Трампом умови досягнення миру з Україною, заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, передає УНН.  

"Це не так", - сказав пєсков журналістам, прокоментуючи повідомлення щодо того, що Трамп і путін ведуть діалог щодо умов досягнення миру в Україні. 

Доповнення 

Раніше видання Politico повідомляло, що план Трампа може включати переговори з російським диктатором володимиром путіним про те, скільки тимчасово окупованих територій України "москва може зберегти".

Також Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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