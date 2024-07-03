У кремлі заявили, що путін і трамп не ведуть діалогу щодо умов миру в Україні
Київ • УНН
кремль заперечує, що президент росії володимир путін і колишній президент США Дональд Трамп ведуть діалог про умови миру в Україні.
президент рф володимир путін не обговорював з екс-президентом США Дональдом Трампом умови досягнення миру з Україною, заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, передає УНН.
"Це не так", - сказав пєсков журналістам, прокоментуючи повідомлення щодо того, що Трамп і путін ведуть діалог щодо умов досягнення миру в Україні.
Доповнення
Раніше видання Politico повідомляло, що план Трампа може включати переговори з російським диктатором володимиром путіним про те, скільки тимчасово окупованих територій України "москва може зберегти".
Також Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід.