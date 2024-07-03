президент рф владимир путин не обсуждал с экс-президентом США Дональдом Трампом условия достижения мира с Украиной, заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН.

"Это не так", - сказал песков журналистам, прокомментировав сообщения о том, что Трамп и путин ведут диалог об условиях достижения мира в Украине.

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Ранее издание Politico сообщало, что план Трампа может включать переговоры с российским диктатором владимиром путиным о том, сколько временно оккупированных территорий Украины "москва может сохранить".

Также Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах в США может рассмотреть отказ НАТО от расширения на восток.