Трамп может принимать действительно взвешенные решения, но в каждой администрации президента есть люди, которые пытаются манипулировать президентом, и в этом смысле Дональд Трамп может быть легкой мишенью.

Об этом говорил Эйч Ар Макмастер (H.R. McMaster), бывший чиновник администрации Трампа в эфире CBC, передает РоІітісо и УНН.

Детали

Трампу нужна "компетентная команда вокруг него", потому что он склонен к манипуляциям. Об этом заявил Эйч Ар Макмастер, бывший советник по национальной безопасности бывшего президента Дональда Трампа, выступая в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS.

Макмастер отметил, что в каждой администрации президента есть люди, которые пытаются манипулировать президентом, и сказал, что если Трампу давали разумные советы, президент часто принимал правильные решения.

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Новая книга одного из бывших советников Белого дома по национальной безопасности описывает кандидата в президенты от Республиканской партии как личность, чья потребность в лести и одобрении сделала его легкой мишенью для иностранных противников.

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Трамп и его союзники постоянно утверждают, что он гораздо лучше подготовлен для борьбы с Путиным и другими автократами, чем его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис, поскольку он демонстрирует большую силу и авторитет, а она - нет.

В этом контексте, Макмастер сказал, что не уверен, стоит ли документировать отношения Трампа с Путиным.

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Реальной угрозой, по словам Макмастера, является сейчас Иран, который "готов потратить каждую арабскую жизнь, каждую палестинскую жизнь, каждую ливанскую жизнь, преследуя свою цель уничтожения Израиля". Макмастер сказал, что к иранской угрозе нужно относиться серьезно.

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