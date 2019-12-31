Коболєв: сім мільярдів доларів за транзит російського газу - це мінімальна сума
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Дохід у розмірі сім мільярдів доларів за транзит російського газу є мінімальною гарантованою сумою. Так, цифри можуть бути вищими. Про це під час брифінгу заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.
“...Ось та сума 7,2 млрд доларів вона в якійсь мірі була прогарантованою Росією як дохід, який українська сторона отримає протягом наступних п’яти років. Ця сума може бути більшою, і ми сподіваємося, що вона буде більшою. Тому що ті обсяги, що тут замовлені, це мінімальні обсяги, які бачить Газпром. І важливо, що більші обсяги, якщо вони будуть транспортувати українською системою, вони вже будуть транспортувати по більш високих ставках тарифу, бронюючи або на денній, квартальній або річній основі. Ця сума 7,2 млрд гривень... є мінімальним гарантованим обсягом. По ній є чіткі гарантії, ці гарантії підтверджені контрактом”, — зазначив Коболєв.
Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.
Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК “Нафтогаз України” підписати з російським ПАТ “Газпром” угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.
Як повідомлялось раніше, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.