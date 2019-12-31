Коболєв: сім мільярдів доларів за транзит російського газу - це мінімальна сума

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Дохід у розмірі сім мільярдів доларів за транзит російського газу є мінімальною гарантованою сумою. Так, цифри можуть бути вищими. Про це під час брифінгу заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.