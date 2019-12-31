Коболев: семь миллиардов долларов за транзит российского газа - это минимальная сумма

"... Вот и сумма 7,2 млрд долларов она в какой-то степени была гарантированной Россией как доход, который украинская сторона получит в течение следующих пяти лет. Эта сумма может быть больше, и мы надеемся, что она будет больше. Потому что те объемы, которые здесь заказаны, это минимальные объемы, которые видит Газпром. И важно, что большие объемы, если они будут транспортировать украинской системой, они уже будут транспортировать по более высоким ставкам тарифа, бронируя или на дневной, квартальной или годовой основе. Эта сумма 7,2 млрд гривен ... является минимальным гарантированным объемом. По ней есть четкие гарантии, эти гарантии подтверждены контрактом", - отметил Коболев.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Кабинет министров Украины 30 декабря позволил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российским ПАО "Газпром" соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимным требованиям. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.