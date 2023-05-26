КНДІСЕ та Офіс омбудсмена проводять ідентифікацію зниклих безвісти військових: як подати заявку

Цитата

"Якщо рідні знайшли у соціальних мережах відео або фотоматеріали, на яких вони впізнали свого захисника, то можуть звертатися для подальшого скерування фото- та відеоматеріалів до КНДІСЕ з метою проведення експертного дослідження з ідентифікації військовополоненого за ознаками зовнішності", - заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Деталі

Для проведення такого експертного дослідження рідним необхідно звернутись до Уповноваженого із письмовим зверненням та надати фото- та відео- матеріали дотримуючись наступних вимог:

- знайдені зображення обличчя на фото та відео полонених мають бути чіткими та якісними (не розмитими та придатними для встановлення індивідуальних ознак зовнішності);

- якщо у кадрі зафіксовано декілька осіб рідним необхідно чітко вказати, яку саме особу необхідно дослідити (вказати місце розташування у кадрі або ознаки одягу);

- порівняльні зразки (фото військовослужбовця до зникнення безвісти) мають бути якісні та чіткі, їх має бути якомога більше та найбільш свіжих;

- обличчя особи у порівняльних зразках має бути в тому ж самому ракурсі (нахилі), що і у знімку (відеозаписі). Наприклад, якщо надається профільне зображення (обличчя повернуте боком до камери), то необхідно, щоб порівняльне зображення було в тому ж ракурсі.

Додамо

У квітні 2023 року директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підписали меморандум про співробітництво.

Нагадаємо

25 травня Україна повернула додому 106 наших захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. За словами Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, багато з них вважалися безвісти зниклими.