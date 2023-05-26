КНДІСЕ та Офіс омбудсмена проводять ідентифікацію зниклих безвісти військових: як подати заявку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Родичі військовослужбовців Сил оборони України, які вважаються зниклими безвісти, можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для того, аби здійснити портретне експертне дослідження в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ). Про це повідомили у пресслужбі омбудсмена, передає УНН.
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"Якщо рідні знайшли у соціальних мережах відео або фотоматеріали, на яких вони впізнали свого захисника, то можуть звертатися для подальшого скерування фото- та відеоматеріалів до КНДІСЕ з метою проведення експертного дослідження з ідентифікації військовополоненого за ознаками зовнішності", - заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Деталі
Для проведення такого експертного дослідження рідним необхідно звернутись до Уповноваженого із письмовим зверненням та надати фото- та відео- матеріали дотримуючись наступних вимог:
- знайдені зображення обличчя на фото та відео полонених мають бути чіткими та якісними (не розмитими та придатними для встановлення індивідуальних ознак зовнішності);
- якщо у кадрі зафіксовано декілька осіб рідним необхідно чітко вказати, яку саме особу необхідно дослідити (вказати місце розташування у кадрі або ознаки одягу);
- порівняльні зразки (фото військовослужбовця до зникнення безвісти) мають бути якісні та чіткі, їх має бути якомога більше та найбільш свіжих;
- обличчя особи у порівняльних зразках має бути в тому ж самому ракурсі (нахилі), що і у знімку (відеозаписі). Наприклад, якщо надається профільне зображення (обличчя повернуте боком до камери), то необхідно, щоб порівняльне зображення було в тому ж ракурсі.
Додамо
У квітні 2023 року директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підписали меморандум про співробітництво.
Нагадаємо
25 травня Україна повернула додому 106 наших захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. За словами Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, багато з них вважалися безвісти зниклими.