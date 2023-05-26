КНИИСЭ и Офис омбудсмена проводят идентификацию пропавших без вести военных: как подать заявку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Родственники военнослужащих Сил обороны Украины, которые считаются пропавшими без вести, могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека для того, чтобы осуществить портретное экспертное исследование в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ). Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена, передает УНН.
Цитата
"Если родные нашли в социальных сетях видео или фотоматериалы, на которых они узнали своего защитника, то могут обращаться для дальнейшего направления фото- и видеоматериалов в КНИИСЭ с целью проведения экспертного исследования по идентификации военнопленного по признакам внешности", - заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Детали
Для проведения такого экспертного исследования родным необходимо обратиться к Уполномоченному с письменным обращением и предоставить фото- и видео- материалы соблюдая следующие требования:
- найденные изображения лица на фото и видео пленных должны быть четкими и качественными (не размытыми и пригодными для установления индивидуальных признаков внешности);
- если в кадре зафиксировано несколько лиц родным необходимо четко указать, какое именно лицо необходимо исследовать (указать местоположение в кадре или признаки одежды);
- сравнительные образцы (фото военнослужащего до исчезновения без вести) должны быть качественные и четкие, их должно быть как можно больше и наиболее свежих;
- лицо лица в сравнительных образцах должно быть в том же ракурсе (наклоне), что и в снимке (видеозаписи). Например, если предоставляется профильное изображение (лицо повернуто боком к камере), то необходимо, чтобы сравнительное изображение было в том же ракурсе.
Добавим
В апреле 2023 года директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подписали меморандум о сотрудничестве.
Напомним
25 мая Украина вернула домой 106 наших защитников. Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. По словам Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, многие из них считались без вести пропавшими.