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КНИИСЭ и Офис омбудсмена проводят идентификацию пропавших без вести военных: как подать заявку

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Родственники военнослужащих Сил обороны Украины, которые считаются пропавшими без вести, могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека для того, чтобы осуществить портретное экспертное исследование в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ). Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена, передает УНН.

Цитата

"Если родные нашли в социальных сетях видео или фотоматериалы, на которых они узнали своего защитника, то могут обращаться для дальнейшего направления фото- и видеоматериалов в КНИИСЭ с целью проведения экспертного исследования по идентификации военнопленного по признакам внешности", - заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Детали

Для проведения такого экспертного исследования родным необходимо обратиться к Уполномоченному с письменным обращением и предоставить фото- и видео- материалы соблюдая следующие требования:

- найденные изображения лица на фото и видео пленных должны быть четкими и качественными (не размытыми и пригодными для установления индивидуальных признаков внешности);

- если в кадре зафиксировано несколько лиц родным необходимо четко указать, какое именно лицо необходимо исследовать (указать местоположение в кадре или признаки одежды);

- сравнительные образцы (фото военнослужащего до исчезновения без вести) должны быть качественные и четкие, их должно быть как можно больше и наиболее свежих;

- лицо лица в сравнительных образцах должно быть в том же ракурсе (наклоне), что и в снимке (видеозаписи). Например, если предоставляется профильное изображение (лицо повернуто боком к камере), то необходимо, чтобы сравнительное изображение было в том же ракурсе.

Добавим

В апреле 2023 года директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подписали меморандум о сотрудничестве.

Напомним

25 мая Украина вернула домой 106 наших защитников. Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. По словам Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, многие из них считались без вести пропавшими.

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