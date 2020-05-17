Клуб колишнього футболіста "Динамо" переміг у поєдинку Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У поєдинку 26 туру німецької Бундесліги "Айнтрахт" з Франкфурта приймав "Боруссію" Менхенгладбах, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Вже за підсумками 8 хвилин гості з Менхенгладбаха створили гандикап в два м’ячі, який і залишився за підсумками поєдинку — 1:3.
За переможців забив Плеа, Тюрам і Бенсебані. За господарів відзначився Сілва.
Варто відзначити, що у складі переможців на заміні просидів колишній виконавець київського “Динамо” Раффаел. В активі 35-річного бразильця 6 проведених поєдинків за “Боруссію” в нинішній Бундеслізі і три матчі в Лізі Європи.
Додамо, “Боруссія” М піднялася в топ-3 чемпіонату і відстає від “Баварії” на 3 пункти.