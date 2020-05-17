Клуб колишнього футболіста "Динамо" переміг у поєдинку Бундесліги

Вже за підсумками 8 хвилин гості з Менхенгладбаха створили гандикап в два м’ячі, який і залишився за підсумками поєдинку — 1:3.

За переможців забив Плеа, Тюрам і Бенсебані. За господарів відзначився Сілва.

Варто відзначити, що у складі переможців на заміні просидів колишній виконавець київського “Динамо” Раффаел. В активі 35-річного бразильця 6 проведених поєдинків за “Боруссію” в нинішній Бундеслізі і три матчі в Лізі Європи.

Додамо, “Боруссія” М піднялася в топ-3 чемпіонату і відстає від “Баварії” на 3 пункти.