Клуб бывшего футболиста "Динамо" победил в поединке Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В поединке 26 тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" из Франкфурта принимал "Боруссию" Менхенгладбах, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.
Уже по итогам 8 минут гости из Менхенгладбаха создали гандикап в два мяча, который и остался по итогам поединка — 1:3.
У победителей забил Плеа, Тюрам и Бенсебани. За хозяев отличился Силва.
Стоит отметить, что в составе победителей на замене просидел бывший исполнитель киевского “Динамо” Раффаэл. В активе 35-летнего бразильца 6 проведенных поединков за “Боруссию” в нынешней бундеслиге и три матча в Лиге Европы.
Добавим, “Боруссия” М поднялась в топ-3 чемпионата и отстает от “Баварии” на 3 пункта.