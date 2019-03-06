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Клімкін: Україна залишає за собою право створювати всі види озброєнь, необхідні для захисту

Клімкін: Україна залишає за собою право створювати всі види озброєнь, необхідні для захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Російська Федерація зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю над озброєннями, зокрема випробуванням балістичної ракети РС-26 “Рубеж” та розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”, які Росія використовувала під час навчань в окупованому Криму. Тож Україна залишає за собою право створювати всі види озброєнь, необхідні для захисту національної безпеки держави. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“РФ крок за кроком зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю над озброєннями. Спочатку це був Договір про звичайні збройні сили в Європі. До речі, якби він досі діяв, то Росії було б набагато складніше здійснювати військову агресію проти України та мілітаризувати Крим”, — написав міністр.

На його думку, рішення США щодо виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої дальності та меншої дальності (ДРСМД) є абсолютно виправданим, обґрунтованим та таким, що відповідає сьогоднішньому стану безпекової ситуації на Європейському континенті і у світі загалом.

Він також зазначив, що Україна неухильно дотримувалася положень Договор та брала активну участь у засіданнях Спільної контрольної комісії, що скликалась США у 2016 та 2017 роках у зв’язку з системними порушенням РФ положень ДРСМД.
“Ми спільно з США заявили, що розробка та випробування Росією балістичної ракети РС-26 „Рубеж“ на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу „Іскандер-М“ суперечить Договору. Особливо занепокоєння викликає те, що цей ракетний комплекс був зафіксований під час військових навчань на окупованій території України в АРК”, — підкреслив Клімкін.

Він додав також, що Україна завжди була відповідальною та послідовною у сфері нерозповсюдження та дотримуватиметься такої позиції і надалі.

“Але при цьому залишаємо за собою право створювати всі види озброєнь, які необхідні для захисту України та її національної безпеки. Адже у новій глобальній безпековій реальності ми маємо реалізувати всі можливості для захисту України”, — наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, 4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Росією Договору про ліквідацію ракет середньої дальності і меншої дальності (ДРСМД).

Так, 2 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Пізніше в той же день Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього.

Довідка УНН: ДРСМД був підписаний СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні. Він забороняє створення, виробництво і розгортання ракет радіусом дії від 500 до 5,5 тисяч км наземного базування, тоді як крилаті ракети морського базування, зокрема американські “Томагавки”, дозволені. Підписання та поетапне виконання угоди, підтверджене взаємними інспекціями, сприяло ядерній розрядці в Європі.

США вперше звинуватили Росію в порушенні ДРСМД в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання ДРСМД.

4 грудня 2018 держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Вашингтон припинить виконувати свої зобов’язання по ДРСМД, якщо Росія до 2 лютого не повернеться до виконання договору.

На наступний день президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів, підкреслив, що американська сторона не надала жодних доказів що приписується Москві порушення ДРСМД. Росія виступає проти руйнації цього договору, але буде змушена відповідним чином реагувати, якщо США з нього вийдуть, попередив Путін.

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