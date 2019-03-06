Климкин: Украина оставляет за собой право создавать все виды вооружений, необходимые для защиты

"РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями. Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым", - написал министр.

По его мнению, решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) является абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности ситуации на европейском континенте и в мире в целом.

Он также отметил, что Украина неуклонно придерживалась положений Договор и активно участвовала в заседаниях Совместной контрольной комиссии, которое созывалось США в 2016 и 2017 годах в связи с системными нарушениями РФ положений ДРСМД.

"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК", - подчеркнул Климкин.

Он добавил также, что Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения и придерживается такой позиции и в дальнейшем.

"Но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности реальности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).

Так, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Позже в тот же день Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начала процедуры выхода из него.



Справка УНН: ДРСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Он запрещает создание, производство и развертывание ракет радиусом действия от 500 до 5500 км наземного базирования, тогда как крылатые ракеты морского базирования, в том числе американские "Томагавки", разрешены. Подписание и поэтапное выполнение соглашения, подтвержденное взаимными инспекциями, способствовало ядерной разрядке в Европе.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, которые касаются выполнения ДРСМД.



4 декабря 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия до 2 февраля не вернется к исполнению договора.

На следующий день президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемый Москве нарушения ДРСМД. Россия выступает против разрушения настоящего договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США с него выйдут, предупредил Путин.