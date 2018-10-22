Клімкін прокоментував бажання США вийти з ракетного договору

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував бажання США вийти з Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Павла Клімкіна.