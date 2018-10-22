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Клімкін прокоментував бажання США вийти з ракетного договору

Клімкін прокоментував бажання США вийти з ракетного договору

Київ • УНН

 • 8151 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував бажання США вийти з Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Павла Клімкіна.

"З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що "гібридне" невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною", - написа він. 

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Раніше, Федеральний уряд Німеччини засудив рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вихід з Договору про РСМД, який обмежує виробництво ракет середньої і малої дальності.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угода.

Раніше Великобританія підтримала рішення Дональда Трампа.

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