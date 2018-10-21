У НАТО прокоментували бажання США вийти з ракетного договору

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У НАТО поклали на РФ всю відповідальність за рішення США вийти з Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД), зазначивши, що РФ, "ймовірно, порушує" цей договір. Про це в коментарі ТАСС повідомила офіційний представник Альянсу Оана Лунгеску, передає УНН.