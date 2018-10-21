У НАТО прокоментували бажання США вийти з ракетного договору
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У НАТО поклали на РФ всю відповідальність за рішення США вийти з Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД), зазначивши, що РФ, "ймовірно, порушує" цей договір. Про це в коментарі ТАСС повідомила офіційний представник Альянсу Оана Лунгеску, передає УНН.
"Союзники в НАТО неодноразово висловлювали заклопотаність недоліком дотримання Росією її міжнародних зобов'язань по ДРСМД, підписаним США і Радянським Союзом в 1987 році. На саміті НАТО в липні (в Брюсселі - ред.) союзники заявили про виконання США умов договору, тоді як дії Росії по їх виконання протягом багатьох років викликали цілий спектр сумнівів", - сказала вона.
Раніше, Федеральний уряд Німеччини засудив рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вихід з Договору про РСМД, який обмежує виробництво ракет середньої і малої дальності.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу заявив, що США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угода.
Раніше Великобританія підтримала рішення Дональда Трампа.
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