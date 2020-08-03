“Київський терорист” не був у розшуку в Узбекистані, проте його брат відбуває покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. "Терорист" Сухроб Карімов, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі не перебуває у розшуку Узбекистані, але його брат відбуває покарання за крадіжку. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
“Він не був у розшуку в Узбекистані, у нього є брат який судимий та відбуває покарання за статтею крадіжка. Сам терорист не мав там проблем із законом, він виїхав у пошуках роботи”, — сказав Геращенко.
Нагадаємо, громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі сьогодні планують повідомити про підозру та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.
Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.
Нагадаємо, терориста вивели із столичного бізнес-центру та посадили в машину СБУ.