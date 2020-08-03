"Киевский террорист" не был в розыске в Узбекистане, однако его брат отбывает наказание

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26403 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101318 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106199 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133018 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110452 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131086 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102004 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102577 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Киевский террорист" не был в розыске в Узбекистане, однако его брат отбывает наказание

"Киевский террорист" не был в розыске в Узбекистане, однако его брат отбывает наказание

Киев  •  УНН

 • 11319 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. "Террорист" Сухроб Каримов, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре не находится в розыске Узбекистане, но его брат отбывает наказание за кражу. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Он не был в розыске в Узбекистане, у него есть брат, который судимый и отбывает наказание по статье кража. Сам террорист не имел там проблем с законом, он уехал в поисках работы", - сказал Геращенко.

Напомним, гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре сегодня планируют сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.

Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.

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