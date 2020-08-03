"Киевский террорист" не был в розыске в Узбекистане, однако его брат отбывает наказание
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. "Террорист" Сухроб Каримов, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре не находится в розыске Узбекистане, но его брат отбывает наказание за кражу. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Он не был в розыске в Узбекистане, у него есть брат, который судимый и отбывает наказание по статье кража. Сам террорист не имел там проблем с законом, он уехал в поисках работы", - сказал Геращенко.
Напомним, гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре сегодня планируют сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.
Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.
Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.