Київська ОВА: окупанти ціляться в об’єкти критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що окупанти запустили декілька хвиль дронів-шахедів. Кулеба закликав людей перебувати в безпечних місцях, передає УНН.
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"Гучно в області та столиці. Нічна атака безпілотниками. Росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів. Ціляться в об’єкти критичної інфраструктури. ППО відпрацьовує. Важливо зараз бути в безпечних місцях. Прошу всіх не розслаблятися", - сказав він.
Додамо
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.
У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі. Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва госпіталізували 19-річного пораненого хлопця.
Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що небезпека в області зберігається.
Нагадаємо
Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.
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