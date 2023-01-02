Киевская ОВА: оккупанты целятся в объекты критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты запустили несколько волн дронов-шахедов. Кулеба призвал людей находиться в безопасных местах, передает УНН.
Цитата
"Громко в области и столице. Ночная атака беспилотниками. Россияне запустили несколько волн дронов-шахедов. Целятся в объекты критической инфраструктуры. ПВО отрабатывает. Важно сейчас быть в безопасных местах. Прошу всех не расслабляться", - сказал он.
Добавим
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня.
Также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что опасность в области сохраняется.
Напомним
Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КМВА: над Киевом сбито уже 16 воздушных целей