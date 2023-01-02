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Киевская ОВА: оккупанты целятся в объекты критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 551550 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты запустили несколько волн дронов-шахедов. Кулеба призвал людей находиться в безопасных местах, передает УНН.

Цитата

"Громко в области и столице. Ночная атака беспилотниками. Россияне запустили несколько волн дронов-шахедов. Целятся в объекты критической инфраструктуры. ПВО отрабатывает. Важно сейчас быть в безопасных местах. Прошу всех не расслабляться", - сказал он.

Добавим 

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня.

Также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что опасность в области сохраняется.

Напомним

Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КМВА: над Киевом сбито уже 16 воздушных целей

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