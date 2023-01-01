Небезпека на Київщині зберігається - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що небезпека в області зберігається, передає УНН.
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"Небезпека на Київщині зберігається! Наші сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Головне зараз – зберігати спокій та перебувати в укриттях до відбою тривоги. Тримаємось!", - написав Кулеба в Telegram.
Доповнення
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попереджав жителів про загрозу атаки ворожих шахедів. Пізніше Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО.
У КМВА також повідомили про роботу ППО в Києві.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Деснянському районі. Пізніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва госпіталізували 19-річного пораненого хлопця.
Нагадаємо
Над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.