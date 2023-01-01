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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Опасность в Киевской области сохраняется - ОВА

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КИЕВ. 2 января. УНН. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что опасность в области сохраняется, передает УНН.

Цитата

"Опасность на Киевщине сохраняется! Наши силы противовоздушной обороны работают по целям. Главное сейчас – сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях до отбоя тревоги. Держимся!", - написал Кулеба в Telegram.

Дополнение 

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня.

Напомним

Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.

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