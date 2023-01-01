Опасность в Киевской области сохраняется - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что опасность в области сохраняется, передает УНН.
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"Опасность на Киевщине сохраняется! Наши силы противовоздушной обороны работают по целям. Главное сейчас – сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях до отбоя тревоги. Держимся!", - написал Кулеба в Telegram.
Дополнение
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждал жителей об угрозе атаки вражеских шахедов. Позже Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
В КМВА также сообщили о работе ПВО в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева госпитализировали 19-летнего раненого парня.
Напомним
Над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.