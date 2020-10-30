Київ відповів на інсинуації МЗС РФ: Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі

ukru
14:10 • 33715 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 87652 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 106891 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 109227 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 139388 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123105 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123481 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123358 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107206 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113672 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 114712 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 61462 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 72167 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 95543 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 91169 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 41466 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 50520 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 50640 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 139392 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 35565 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 46259 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 104892 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123480 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123059 перегляди
Актуальне
Київ відповів на інсинуації МЗС РФ: Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі

Київ відповів на інсинуації МЗС РФ: Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі

Київ • УНН

 • 13845 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна категорично відкидає інсинуації заступника міністра закордонних справ РФ, що начебто з території України "керували дестабілізацією ситуації в Білорусі". Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Категорично відкидаємо інсинуації заступника міністра закордонних справ Росії Олега Сиромолотова, що начебто з території України "керували дестабілізацією ситуації в Білорусі". Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб", - зазначив заступник голови МЗС.

З його слів, значна міра відповідальності за нинішню ситуацію в Білорусі "лежить саме на Росії, яка підступно намагається позбавити білоруський народ незалежності і суверенітету, захопити його надбання і активи". 

"Росія боїться демократичної України, боїться демократизації Білорусі, а тому постійно вдається до спроб дискредитації і маніпуляцій. Але намагання Росії посіяти розбрат між українським і білоруським народами заздалегідь приречені на поразку, як і нікчемні спроби перекинути на Україну відповідальність за власну підривну діяльність РФ", - підсумував Боднар.

Раніше сьогодні російські ЗМІ поширили заяву заступника міністра закордонних справ Росії Олега Сиромолотова, де він заявив про "інформацію про те, що дестабілізацією ситуації в Білорусі управляли, в тому числі з території України".

Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.

У вересні Лукашенко заявляв про втручання у внутрішні справи країни з-за кордону, у тому числі з України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що "близько 200 натренованих на території України екстремістів" перебуває у Білорусі.

У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що слова про 200 українських "екстремістів", яких нібито направили до Білорусі, є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані голові МЗС Росії Сергію Лаврову.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92