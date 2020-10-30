Київ відповів на інсинуації МЗС РФ: Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна категорично відкидає інсинуації заступника міністра закордонних справ РФ, що начебто з території України "керували дестабілізацією ситуації в Білорусі". Україна ніколи не втручалася у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Категорично відкидаємо інсинуації заступника міністра закордонних справ Росії Олега Сиромолотова, що начебто з території України "керували дестабілізацією ситуації в Білорусі". Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб", - зазначив заступник голови МЗС.
З його слів, значна міра відповідальності за нинішню ситуацію в Білорусі "лежить саме на Росії, яка підступно намагається позбавити білоруський народ незалежності і суверенітету, захопити його надбання і активи".
"Росія боїться демократичної України, боїться демократизації Білорусі, а тому постійно вдається до спроб дискредитації і маніпуляцій. Але намагання Росії посіяти розбрат між українським і білоруським народами заздалегідь приречені на поразку, як і нікчемні спроби перекинути на Україну відповідальність за власну підривну діяльність РФ", - підсумував Боднар.
Раніше сьогодні російські ЗМІ поширили заяву заступника міністра закордонних справ Росії Олега Сиромолотова, де він заявив про "інформацію про те, що дестабілізацією ситуації в Білорусі управляли, в тому числі з території України".
Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.
У вересні Лукашенко заявляв про втручання у внутрішні справи країни з-за кордону, у тому числі з України.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що "близько 200 натренованих на території України екстремістів" перебуває у Білорусі.
У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що слова про 200 українських "екстремістів", яких нібито направили до Білорусі, є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані голові МЗС Росії Сергію Лаврову.