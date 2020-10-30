Киев ответил на инсинуации МИД РФ: Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина категорически отвергает инсинуации заместителя министра иностранных дел РФ, что якобы с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси". Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на своей странице в Facebook, передает УНН.