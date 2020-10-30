Киев ответил на инсинуации МИД РФ: Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина категорически отвергает инсинуации заместителя министра иностранных дел РФ, что якобы с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси". Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что якобы с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси". Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб", - отметил заместитель главы МИД.
По его словам, значительная степень ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси "лежит именно на России, коварно пытающейся лишить белорусский народ независимости и суверенитета, захватить его достояние и активы".
"Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение, как и ничтожные попытки переложить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность РФ", - подытожил Боднар.
Ранее сегодня российские СМИ распространили заявление заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, где он заявил об "информации о том, что дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины".
Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.
В сентябре Лукашенко заявлял о вмешательстве во внутренние дела страны из-за рубежа, в том числе из Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "около 200 натренированных на территории Украины экстремистов" находятся в Беларуси.
В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова о 200 украинских "экстремистах", которых якобы направили в Беларусь, являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные главе МИД России Сергею Лаврову.