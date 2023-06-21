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Китай підтримує африканський “мирний план” по Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У Китаї позитивно оцінюють ініціативу африканських країн щодо мирних переговорів між Україною та рф. Про це під час брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи візит африканської делегації до України та рф наприкінці минулого тижня, пише УНН.

Китай підтримує африканський “мирний план” по Україні

Цитата

“Факти показали, що війна та санкції не вирішать жодної проблеми; діалог та переговори — єдиний реальний вихід”, — зазначила Мао Нін.

Речниця МЗС КНР додала, що офіційний Пекін готовий працювати з усіма сторонами, включаючи африканські країни, для створення сприятливих умов для політичного врегулювання між Україною та рф.

Нагадаємо

Наприкінці минулого тижня делегація країн Африки представили свій “мирний план” під час візитів до України та рф.

Зеленський під час перемовин закликав африканських лідерів підтримати українську формулу миру.

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