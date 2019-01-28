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Китай оновив рейтинг криптовалют

Китай оновив рейтинг криптовалют

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. В оновленому рейтингу Центру з розвитку індустрії інформаційних технологій (Китай) біткоїн піднявся з 18-ї на 15-у позицію, передає УНН з посиланням на CIID.

Перші два місця у рейтингу утримують EOS і Ethereum.

Блокчейн-проекти оцінюються за декількома категоріями - технологія (за цим показником лідирує EOS), застосування (Ethereum) і інновація (Bitcoin).

Раніше УНН повідомляв, що легалізації Bitcoin побоюються багато країн світу.

Україна, тим часом, продовжує визначатися у питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було ухвалено рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного з законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (торік його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.

І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".

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