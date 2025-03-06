Кіт Келлог: підхід Трампа до війни в Україні фокусується на мирі, а не на перемозі однієї зі сторін

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32585 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 52319 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 55903 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 61009 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 72827 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59141 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57695 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 123548 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82484 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229463 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25358 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 15570 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22175 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20979 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21991 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91934 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 123541 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229458 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405888 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12075 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21169 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22353 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25549 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76009 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Кіт Келлог: підхід Трампа до війни в Україні фокусується на мирі, а не на перемозі однієї зі сторін

Київ • УНН

 • 25578 перегляди

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про новий підхід до війни в Україні, орієнтований на мир для обох сторін. За його словами, Трамп вже контактував з путіним та Зеленським щодо цього питання.

Кіт Келлог: підхід Трампа до війни в Україні фокусується на мирі, а не на перемозі однієї зі сторін

Підхід президента Трампа до війни в Україні базується на принципі "Америка понад усе" та орієнтований на досягнення миру як для України, так і росії.

Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час виступу у Вашингтоні, передає УНН.

Деталі

Почнемо з того, що підхід президента Трампа "Америка понад усе" до взаємодії за кордоном є рушійною силою підходу цієї адміністрації до війни, який помітно відрізняється від підходу попередньої адміністрації в ширшому зовнішньополітичному істеблішменті США, що полягає у статус-кво підході до апарату національної безпеки США. Президент Трамп вже зв'язався з президентом путіним. Він залучив президента Зеленського. З попередніх підходів ми зрозуміли, що не можна уникати розмов як з ворогами, так і з друзями

- зазначив Келлог.

Спецпредставник президента США також повідомив наступне:

Президент Трамп визначив пріоритетом Сполучених Штатів досягнення миру для обох сторін, замість того, щоб представляти цю війну як перемогу однієї сторони над іншою. Такий підхід лише втягує Америку в нескінченну проксі-війну на шкоду нашим власним інтересам національної безпеки

- сказав він. 

Нагадаємо

5 березня високопоставлені офіційні особи від президента США Дональда Трампа вели переговори із Президентом України Володимиром Зеленським та його командою по неформальних каналах.

Джерела CNN повідомили, що посадові особи від Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин з Білим домом якнайшвидше і закликали українців відновити переговори до виступу президента у Конгресі у вівторок увечері. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Кіт Келлогг
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39