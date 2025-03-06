Кіт Келлог: підхід Трампа до війни в Україні фокусується на мирі, а не на перемозі однієї зі сторін

Підхід президента Трампа до війни в Україні базується на принципі "Америка понад усе" та орієнтований на досягнення миру як для України, так і росії.

Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час виступу у Вашингтоні, передає УНН.

Деталі

Почнемо з того, що підхід президента Трампа "Америка понад усе" до взаємодії за кордоном є рушійною силою підходу цієї адміністрації до війни, який помітно відрізняється від підходу попередньої адміністрації в ширшому зовнішньополітичному істеблішменті США, що полягає у статус-кво підході до апарату національної безпеки США. Президент Трамп вже зв'язався з президентом путіним. Він залучив президента Зеленського. З попередніх підходів ми зрозуміли, що не можна уникати розмов як з ворогами, так і з друзями - зазначив Келлог.

Спецпредставник президента США також повідомив наступне:

Президент Трамп визначив пріоритетом Сполучених Штатів досягнення миру для обох сторін, замість того, щоб представляти цю війну як перемогу однієї сторони над іншою. Такий підхід лише втягує Америку в нескінченну проксі-війну на шкоду нашим власним інтересам національної безпеки - сказав він.

Нагадаємо

5 березня високопоставлені офіційні особи від президента США Дональда Трампа вели переговори із Президентом України Володимиром Зеленським та його командою по неформальних каналах.

Джерела CNN повідомили, що посадові особи від Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин з Білим домом якнайшвидше і закликали українців відновити переговори до виступу президента у Конгресі у вівторок увечері.