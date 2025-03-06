Кит Келлог: подход Трампа к войне в Украине фокусируется на мире, а не на победе одной из сторон
Киев • УНН
Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил о новом подходе к войне в Украине, ориентированном на мир для обеих сторон. По его словам, Трамп уже контактировал с Путиным и Зеленским по этому вопросу.
Подход президента Трампа к войне в Украине основан на принципе "Америка превыше всего" и ориентирован на достижение мира как для Украины, так и для России.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время выступления в Вашингтоне, передает УНН.
Детали
Начнем с того, что подход президента Трампа "Америка превыше всего" к взаимодействию за границей является движущей силой подхода этой администрации к войне, который заметно отличается от подхода предыдущей администрации в более широком внешнеполитическом истеблишменте США, который заключается в подходе статус-кво к аппарату национальной безопасности США. Президент Трамп уже связался с президентом Путиным. Он привлек президента Зеленского. Из предыдущих подходов мы поняли, что нельзя избегать разговоров как с врагами, так и с друзьями
Спецпредставитель президента США также сообщил следующее:
Президент Трамп определил приоритетом Соединенных Штатов достижение мира для обеих сторон, вместо того, чтобы представлять эту войну как победу одной стороны над другой. Такой подход лишь втягивает Америку в бесконечную прокси-войну во вред нашим собственным интересам национальной безопасности
Напомним
5 марта высокопоставленные официальные лица от президента США Дональда Трампа вели переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой по неформальным каналам.
Источники CNN сообщили, что должностные лица от Трампа подчеркнули важность стабилизации отношений с Белым домом как можно скорее и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером.