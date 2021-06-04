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Киргизстан звинуватив Таджикистан в загостренні ситуації на кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Киргизька Республіка заявила про загострення ситуації з боку Республіки Таджикистан на спільній ділянці кордону. Про це йдеться в заяві Кабінету міністрів Киргизької Республіки від 4 червня, передає УНН.

Киргизстан звинуватив Таджикистан в загостренні ситуації на кордоні

Деталі

За даними уряду Киргизстану, таджицькі військовослужбовці, незважаючи на раніше досягнуті домовленості про заборону на проведення будь-яких робіт на неописаних ділянках киргизько-таджицького держкордону до завершення процесу делімітації та демаркації, нібито порушили раніше досягнуті домовленості, і в ніч на 4 червня “проникнувши в глиб території Киргизької Республіки на 1000 м, встановили контейнер на неописаный ділянці держкордону „Унжу-Булак“ Чон-Алайского району Ошської області”.

“Тим самим таджицька сторона, порушивши раніше досягнуті домовленості, розпалила обстановку і загострила ситуацію на киргизько-таджицькому держкордоні, що не відповідає добросусідським і дружнім відносинам”, — сказано в заяві уряду.

Зазначається, що в зв’язку з описаною ситуацією глава Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки, спільно зі спеціальним представником Кабінету міністрів з прикордонних питань і директором Державного агентства із земельних ресурсів виїхали на зазначену місцевість для врегулювання ситуації.

Контекст

Конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні стався 28 квітня. Детальніше про нього тут.

Увечері 29 квітня Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити вогонь і відвести військові сили на місця колишньої дислокації. Однак місцями стрілянина періодично поновлювалася. Вчора сторони зробили другу спробу домовитися мирно і заявили про припинення вогню.

За медичною допомогою звернулися 173 постраждалих, 34 людини загинули, серед них дитина. Понад 33 тисяч людей евакуйовані із зони конфлікту.

На початку травня Бішкек і Душанбе домовилися відновити процес опису спільної ділянки кордону.

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