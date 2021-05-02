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Киргизстан та Таджикистан домовилися поновити процес опису спільного кордону

Киргизстан та Таджикистан домовилися поновити процес опису спільного кордону

Київ • УНН

 • 16201 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Бішкек і Душанбе домовилися про активізацію процесу опису спільної ділянки кордону. Про це повідомила в неділю пресслужба киргизького кабміну, передає УНН.

Деталі

“Досягнуто домовленості про активізацію подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися”, — йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, зустріч членів урядових делегацій двох країн про делімітацію і демаркацію кордону відбулася в Баткенській області Киргизстану. Киргизьку сторону на переговорах очолював голова Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Камчибек Ташиєв. Таджицьку — керівник ДКНБ Саймуміна Ятімов.

“В ході зустрічі відбувся ґрунтовний обмін думками щодо подальших дій, спрямованих на врегулювання ситуації на киргизько-таджицькому державному кордоні. Глави делегацій Киргизької Республіки і Республіки Таджикистан висловили повне взаєморозуміння про необхідність мирного врегулювання конфлікту на киргизько-таджицькому державному кордоні”, — зазначає пресслужба.

За підсумками засідання було підписано спільний протокол, зміст якого не розголошується.

Контекст

Конфлікт на кордоні стався 28 квітня. Детальніше про нього тут.

Увечері 29 квітня Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити вогонь і відвести військові сили на місця колишньої дислокації. Однак місцями стрілянина періодично поновлювалася. Вчора сторони зробили другу спробу домовитися мирно і заявили про припинення вогню.

За медичною допомогою звернулися 173 постраждалих, 34 людини загинули, серед них дитина. Понад 33 тисячі людей евакуйовані із зони конфлікту.

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