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Кыргызстан и Таджикистан договорились возобновить процесс описания общей границы

Кыргызстан и Таджикистан договорились возобновить процесс описания общей границы

Киев  •  УНН

 • 16180 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Бишкек и Душанбе договорились об активизации процесса описания общего участка границы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба киргизского кабмина, передает УНН.

Детали

“Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы”, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, встреча членов правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации границы состоялась в Баткенской области Кыргызстана. Киргизскую сторону на переговорах возглавлял глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Таджикскую — руководитель ГКНБ Саймумин Ятимов.

“В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Главы делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе”, — отмечает пресс-служба.

По итогам заседания был подписан совместный протокол, содержание которого не оглашается.

Контекст

Конфликт на границе произошел 28 апреля. Детальнее о нем здесь.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

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