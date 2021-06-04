Кыргызстан обвинил Таджикистан в обострении ситуации на границе

Детали

По данным правительства Кыргызстана, таджикские военнослужащие, несмотря на ранее достигнутые договоренности о запрете на проведение каких-либо работ на неописанных участках кыргызско-таджикской госграницы до завершения процесса делимитации и демаркации, якобы нарушили ранее достигнутые договоренности, и в ночь на 4 июня “проникнув в глубь территории Кыргызской Республики на 1000 м, установили контейнер на неописанном участке госграницы „Унжу-Булак“ Чон-Алайского района Ошской области”.

“Тем самым таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям”, — сказано в заявлении правительства.

Отмечается, что в связи с описанной ситуацией глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, совместно со специальным представителем Кабинета министров по приграничным вопросам и директором Государственного агентства по земельным ресурсам выехали на указанную местность для урегулирования ситуации.

Контекст

Конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 28 апреля. Детальнее о нем здесь.



Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.



За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.



В начале мая Бишкек и Душанбе договорились возобновить процесс описания общего участка границы.