Киргизстан заявив, що у результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном загинули 35 людей

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“Кількість постраждалих становить 183 людини”, — повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я і соціального розвитку країни Алізе Солтонбекова.

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За її словами, у лікарнях отримують лікування 99 постраждалих, 56 з них — в Бішкеку.

“З тих, хто проходить лікування в столиці, один - в украй важкому стані, троє — у важкому”, — зазначила Солтонбекова.

Пізніше МОЗ Киргизстану повідомило, що кількість загиблих в конфлікті зросла до 35.

Крім того, Таджикистан неофіційно повідомив про більше ніж 150 поранених і близько 10 загиблих.

Що відомо про конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном на кордоні

24 квітня таджицькі прикордонники затримали двох громадян Киргизстану, звинувативши їх в порушенні кордону (пізніше їх відпустили) — після цього країни обмінялися дипломатичними нотами. 28 квітня прикордонна служба Таджикистану почала встановлювати камери відеоспостереження на стовпах лінії електропередач на спірній ділянці, киргизька сторона зажадала припинити ці роботи, після чого на місце подій з обох сторін почали прибувати місцеві жителі, які стали закидати один одного камінням. Кілька людей отримали поранення.

29 квітня між військовослужбовцями двох країн почалися прямі бойові зіткнення. Обидві сторони поклали відповідальність за них один на одного. Обстрілу з таджицької сторони зазнали кілька киргизьких прикордонних постів. Киргизькі військовослужбовці, своєю чергою, захопили один таджицький пост. У результаті перестрілок, заявила влада Киргизстану, загинули три людини, більше ніж 50 постраждали. Таджикистан про втрати серед військовослужбовців не повідомляв. Після початку перестрілок у район конфлікту сторони почали стягувати додаткове озброєння, Киргизстан оголосив про евакуацію жителів довколишніх сіл.

Киргизстан і Таджикистан спробували терміново врегулювати конфлікт. Глави їх урядів уже через кілька годин після початку перестрілок домовилися про двосторонню зустріч. Вона проходила без участі преси, за її підсумками сторони випустили заяву, у якій “висловили повну готовність до якнайшвидшого вирішення конфліктної ситуації на кордоні двох республік шляхом переговорів”. Міністри закордонних справ Киргизстану і Таджикистану, своєю чергою, домовилися про повне припинення вогню з вечора 29 квітня. 1 травня стало відомо, що Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню і відведення військ.

Президент Киргизстану Садир Жапаров запропонував Таджикистану створити "комісію з підтримки миру" зі старійшин обох країн для запобігання новим конфліктам.