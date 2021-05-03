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Кыргызстан заявил, что в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 35 человек

Кыргызстан заявил, что в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 35 человек

Киев  •  УНН

 • 21077 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Власти Кыргызстана указали, что количество их пострадавших граждан во время конфликта на границе с Таджикистаном увеличилось до 183. Всего в результате конфликта, по сообщению кыргызстанских властей, погибли 35 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны, передает УНН со ссылкой на 24.kg.

Цитата:

"Количество пострадавших составляет 183 человека", - сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития страны Ализе Солтонбекова.

Детали

По ее словам, в больницах получают лечение 99 пострадавших, 56 из них - в Бишкеке.

"Из тех, кто проходит лечение в столице, один - в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом", - отметила Солтонбекова.

Позже Минздрав Кыргызстана сообщил, что число погибших в конфликте возросло до 35.

Кроме того, Таджикистан неофициально сообщил о более чем 150 раненых и около 10 погибших.

Что известно о конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном на границе

24 апреля таджикские пограничники задержали двух граждан Кыргызстана, обвинив их в нарушении границы (позже их отпустили) — после этого страны обменялись дипломатическими нотами. 28 апреля погранслужба Таджикистана начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач на спорном участке, киргизская сторона потребовала прекратить эти работы, после чего на место событий с обеих сторон начали прибывать местные жители, которые стали забрасывать друг друга камнями. Несколько человек получили ранения.

29 апреля между военнослужащими двух стран начались прямые боестолкновения. Обе стороны возложили ответственность за них друг на друга. Обстрелу с таджикской стороны подверглись несколько киргизских погранпостов. Киргизские военнослужащие, в свою очередь, захватили один таджикский пост. В результате перестрелок, заявили власти Кыргызстана, погибли три человека, больше 50 пострадали. Таджикистан о потерях среди военнослужащих не сообщал. После начала перестрелок в район конфликта стороны начали стягивать дополнительное вооружение, Кыргызстан объявил об эвакуации жителей близлежащих деревень.

Кыргызстан и Таджикистан попытались срочно урегулировать конфликт. Главы их правительств уже через несколько часов после начала перестрелок договорились о ранее не запланированной двусторонней встрече. Она проходила без участия прессы, по ее итогам стороны выпустили заявление, в котором “выразили полную готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров”. Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, в свою очередь, договорились о полном прекращении огня с вечера 29 апреля. 1 мая стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил Таджикистану создать "комиссию по поддержанию мира" из старейшин обеих стран для предотвращения новых конфликтов.

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