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Президент Киргизстану запропонував Таджикистану спосіб зберегти мир на кордоні

Київ • УНН

 • 22206 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Киргизстану Садир Жапаров в неділю, 2 травня, запропонував Таджикистану створити "комісію з підтримки миру" для запобігання нових конфліктів на кордоні. За словами Жапарова, ця комісія повинна буде складатися зі старійшин з обох країн, які проживають в сусідніх або змішаних селах, передає УНН.

Цитата

Коментуючи конфлікт на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном, Жапаров вказав, що ніколи не дозволить армії своєї країни “вторгнутися в села сусідньої держави, атакувати мирних жителів і зруйнувати їх будинки”. “Я зажадав від них не виходити за межі Киргизстану і не стріляти першими”, — підкреслив президент.

Президент Киргизстану також додав, що існує загроза цілісності країни через конфлікт з Таджикистаном.

Контекст

Раніше в МВС Киргизстану повідомили, що за фактом зіткнень на кордоні з Таджикистаном правоохоронні органи країни порушили 11 кримінальних справ — за статтями про масові заворушення, злочини проти миру, хуліганстві, знищення чи пошкодження чужого майна, незаконному перетині державного кордону і вбивстві.

У міністерстві додали, що контролюють ситуацію на кордоні з Таджикистаном, порушень перемир’я не зафіксовано.

Жертви конфлікту між Киргизстаном і Таджикистаном

За останніми даними, в ході чотириденного конфлікту на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном з боку Киргизстану загинули 34 людини і постраждали 178 осіб. Серед загиблих — троє військовослужбовців.

Жертвами конфлікту з боку Таджикистану, за даними таджицьких ЗМІ, стали від восьми до десяти громадян, понад 90 людей поранені. При цьому офіційних даних від Душанбе про кількість жертв поки немає.

Перестрілка на кордоні Киргизстану та Таджикистану

Конфлікт на кордоні Киргизстану та Таджикистану виник 28 квітня через ділянки водорозподільного пункту “Головний”, що знаходиться у верхів’ях річки Ісфара. Спроба однієї зі сторін встановити там відеоспостереження привела до зростання напруженості: сторони закидали один одного камінням. Пізніше ситуація переросла в конфлікт за участю військових і застосуванням вогнепальної зброї.

Увечері 29 квітня сторони домовилися про припинення вогню і відведення сил від кордону, але на наступний день перестрілка на кордоні з Таджикистаном відновилася.

1 травня глава ДКНБ Киргизстану Камчибек Ташиєв і керівник ДКНБ Таджикистану Саймуміна Ятімов за підсумками зустрічі в Баткенській області підписали протокол про припинення вогню і спільному огляді військ на прикордонній території для їх подальшого відведення в місця постійної дислокації.

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