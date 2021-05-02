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Президент Киргизстану заявив, що існує загроза цілісності країни через конфлікт з Таджикистаном

Президент Киргизстану заявив, що існує загроза цілісності країни через конфлікт з Таджикистаном

Київ • УНН

 • 37393 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Киргизстану Садир Жапаров заявив, що конфлікт на кордоні з Таджикистаном поставив під загрозу територіальну цілісність його країни. Він запропонував створити киргизько-таджицьку комісію з підтримки миру, пише УНН з посиланням на повідомлення його пресслужби.

Деталі

Конфлікт двох країн загострився 29 квітня, через добу сторони домовилися про перемир’я. В ході боїв загинули більше 40 людей, постраждали понад 250.

Садир Жапаров в зверненні до співгромадян заявив, що в ході конфлікту “територіальна цілісність і безпека” Киргизстану “перебували під загрозою, а спокій мирного народу було порушено”. Він подякував прикордонникам і правоохоронним органам Киргизстану за проявлений героїзм, але визнав, що його країна “зазнала великих втрат”, а тисячі громадян були змушені покинути свої будинки.

За словами президента Киргизстану, він зажадав від військових не виходити за межі країни і не стріляти першими. “Ми ніколи не дозволимо нашим збройним силам вторгнутися в села сусідньої держави, атакувати мирних жителів і зруйнувати їхні будинки”, — сказав Жапаров, чиє звернення наводить його пресслужба.

Президент Киргизстану зазначив, що “якби конфлікт загострився, обидві сторони зазнали б ще більших втрат, в результаті могли постраждати сотні і тисячі сімей”. Він пообіцяв допомогти з відновленням зруйнованих і згорілих будинків, а також доручив розслідувати події, що відбулися. МВС Киргизстану вже порушило 11 кримінальних справ після конфлікту на кордоні.

“З метою запобігання подальших конфліктів я пропоную створити комісію з підтримки миру, що складається з старійшин з обох сторін, які проживають в сусідніх або змішаних селах”, — сказав Садир Жапаров, зазначивши, що “війна нікому не приносить добра”.

Контекст

В результаті зіткнень на кордоні з Таджикистаном загинули 34 громадянина Киргизстану, більше 120 постраждали. Таджикистан не наводив офіційні дані за загиблими, але, за інформацією ЗМІ, жертвами конфлікту стали десять людей, постраждали більше 150. В ніч на 30 квітня сторони домовилися про деескалацію. 1 травня Киргизстан і Таджикистан підписали протокол про припинення вогню на кордоні і відведення військ.

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