Президент Кыргызстана заявил, что существует угроза целостности страны из-за конфликта с Таджикистаном
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что конфликт на границе с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность его страны. Он предложил создать киргизско-таджикскую комиссию по поддержанию мира, пишет УНН со ссылкой на сообщение его пресс-службы.
Детали
Конфликт двух стран обострился 29 апреля, спустя сутки стороны договорились о перемирии. В ходе боев погибли более 40 человек, пострадали свыше 250.
Садыр Жапаров в обращении к согражданам заявил, что в ходе конфликта “территориальная целостность и безопасность” Кыргызстана “находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено”. Он поблагодарил пограничников и правоохранительные органы Кыргызстана за проявленный героизм, но признал, что его страна “понесла большие потери”, а тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома.
По словам президента Кыргызстана, он потребовал от военных не выходить за пределы страны и не стрелять первыми. “Мы никогда не позволим нашим вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома”, — сказал Жапаров, чье обращение приводит его пресс-служба.
Президент Кыргызстана отметил, что “если бы конфликт обострился, обе стороны понесли бы еще большие потери, в результате могли пострадать сотни и тысячи семей”. Он пообещал помочь с восстановлением разрушенных и сгоревших домов, а также поручил расследовать произошедшие события. МВД Кыргызстана уже возбудило 11 уголовных дел после конфликта на границе.
“В целях предотвращения дальнейших конфликтов я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах”, — сказал Садыр Жапаров, отметив, что “война никому не приносит добра”.
Контекст
В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли 34 гражданина Кыргызстана, более 120 пострадали. Таджикистан не приводил официальные данные по погибшим, но, по информации СМИ, жертвами конфликта стали десять человек, пострадали более 150. В ночь на 30 апреля стороны договорились о деэскалации. 1 мая Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о прекращении огня на границе и отводе войск.