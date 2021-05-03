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Президент Кыргызстана предложил Таджикистану способ сохранить мир на границе

Президент Кыргызстана предложил Таджикистану способ сохранить мир на границе

Киев  •  УНН

 • 22181 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Кыргызстана Садир Жапаров в воскресенье, 2 мая, предложил Таджикистану создать "комиссию по поддержанию мира" для предотвращения новых конфликтов на границе. По словам Жапарова, эта комиссия должна будет состоять из старейшин из обеих стран, проживающих в соседних или смешанных селах, передает УНН.

Цитата

Комментируя конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, Жапаров отметил, что никогда не позволит армии своей страны “вторгнуться в деревни соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома”. “Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми”, — подчеркнул президент.

Президент Кыргызстана также добавил, что существует угроза целостности страны из-за конфликта с Таджикистаном.

Контекст

Ранее в МВД Кыргызстана сообщили, что по факту столкновений на границе с Таджикистаном правоохранительные органы страны возбудили 11 уголовных дел — по статьям о массовых беспорядках, преступления против мира, хулиганстве, уничтожения или повреждения чужого имущества, незаконном пересечении государственной границы и убийстве.

В министерстве добавили, что контролируют ситуацию на границе с Таджикистаном, нарушений перемирия не зафиксировано.

Жертвы конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном со стороны Кыргызстана погибли 34 человека и пострадали 178 человек. Среди погибших — трое военнослужащих.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана, по данным таджикских СМИ, стали от восьми до десяти граждан, более 90 человек ранены. При этом официальных данных от Душанбе о количестве жертв пока нет.

Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана возник 28 апреля из-за участка водораспределительного пункта “Главный”, что находится в верховьях реки Исфара. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдения привело к росту напряженности: стороны забрасывали друг друга камнями. Позже ситуация переросла в конфликт с участием военных и применением огнестрельного оружия.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, но на следующий день перестрелка на границе с Таджикистаном восстановилась.

1 мая глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре войск на пограничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

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