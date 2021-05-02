Киргизстан та Таджикистан почали відведення військ з зони конфлікту на кордоні

Деталі

“Сторони почали відведення додаткових сил і засобів від лінії державного кордону до пунктів постійної дислокації”, — йдеться в повідомленні. За даними прикордонного, ситуація на кордоні “характеризується як стабільна”, за минулу ніч “інциденти і перестрілки не зафіксовано”.

“Прикордонні підрозділи несуть службу в посиленому режимі”, — підкреслюється в повідомленні.

Координацію дій комісії по реалізації домовленостей, досягнутих в ході двосторонніх переговорів, з боку Киргизстану здійснює перший заступник голови — директор Прикордонної служби ДКНБ Уларбек Шаршеєв. Прикордонні підрозділи КР несуть службу в посиленому режимі.

Контекст

Конфлікт на кордоні стався 28 квітня. Детальніше про нього тут.

Увечері 29 квітня Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити вогонь і відвести військові сили на місця колишньої дислокації. Однак місцями стрілянина періодично поновлювалася. Вчора сторони зробили другу спробу домовитися мирно і заявили про припинення вогню.

За медичною допомогою звернулися 173 постраждалих, 34 людини загинули, серед них дитина. Понад 33 тисяч людей евакуйовані із зони конфлікту.