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Киргизстан та Таджикистан почали відведення військ з зони конфлікту на кордоні

Київ • УНН

 • 14294 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Киргизстан і Таджикистан почали відведення військовослужбовців і військової техніки із зони збройного конфлікту на кордоні. Про це повідомила в неділю Прикордонна служба киргизького Державного комітету національної безпеки (ДКНБ), передає УНН з посиланням також на місцеві ЗМІ.

Деталі

“Сторони почали відведення додаткових сил і засобів від лінії державного кордону до пунктів постійної дислокації”, — йдеться в повідомленні. За даними прикордонного, ситуація на кордоні “характеризується як стабільна”, за минулу ніч “інциденти і перестрілки не зафіксовано”.

“Прикордонні підрозділи несуть службу в посиленому режимі”, — підкреслюється в повідомленні.

Координацію дій комісії по реалізації домовленостей, досягнутих в ході двосторонніх переговорів, з боку Киргизстану здійснює перший заступник голови — директор Прикордонної служби ДКНБ Уларбек Шаршеєв. Прикордонні підрозділи КР несуть службу в посиленому режимі.

Контекст

Конфлікт на кордоні стався 28 квітня. Детальніше про нього тут.

Увечері 29 квітня Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити вогонь і відвести військові сили на місця колишньої дислокації. Однак місцями стрілянина періодично поновлювалася. Вчора сторони зробили другу спробу домовитися мирно і заявили про припинення вогню.

За медичною допомогою звернулися 173 постраждалих, 34 людини загинули, серед них дитина. Понад 33 тисяч людей евакуйовані із зони конфлікту.

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