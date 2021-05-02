Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает УНН со ссылкой также на местные СМИ.
Детали
“Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации”, — говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе “характеризуется как стабильная”, за прошедшую ночь “инциденты и перестрелки не зафиксированы”.
“Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме”, — подчеркивается в сообщении.
Координацию действий комиссии по реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних переговоров, со стороны Кыргызстана осуществляет первый зампредседателя — директор Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев. Пограничные подразделения КР несут службу в усиленном режиме.
Контекст
Конфликт на границе произошел 28 апреля. Детальнее о нем здесь.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.
За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.