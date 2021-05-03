Киргизстан і Таджикистан завершили відведення військ від кордону: підсумки конфлікту

Цитата

“Сторони завершили відведення додаткових сил і засобів від лінії державного кордону вглиб своїх територій”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними прикордонного, триває робота спільної комісії, до складу якої входять представники Міноборони двох країн, з огляду території, на якій раніше знаходилися військові підрозділи і військова техніка. Ситуація на кордоні і в прилеглих до неї районах наразі “стабільна”.

Підсумки конфлікту

За даними киргизького Мінохоронздоров’я, в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном загинули 35 жителів Киргизстану, постраждали більше 150. Основну частину вбитих і поранених становлять цивільні особи. Під час зіткнень в республіці були спалені або зруйновані понад 100 будівель, в тому числі дві школи, три прикордонної застави, дитсадок, пожежна частина, а також 78 одноповерхових житлових будинків. Із зони конфлікту були евакуйовані 33 тис. мирних жителів.

За даними Комітету з надзвичайних ситуацій і цивільної оборони при уряді Таджикистану повідомляється, що в ході збройного конфлікту на кордоні було повністю зруйновано щонайменше 14 житлових будинки.

У Комітеті також повідомили, що евакуаційною комісією в безпечні місця були евакуйовані близько 15 тис. місцевих жителів, що опинилися в зоні конфлікту.

Своєю чергою, Генеральна прокуратура Киргизстану звинуватила Таджикистан в порушенні ряду міжнародних угод в ході збройного конфлікту на кордоні двох держав.

Президент Киргизстану Садир Жапаров запропонував Таджикистану створити “комісію з підтримки миру” зі старійшин обох країн для запобігання новим конфліктам.

Що відомо про конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном на кордоні

24 квітня таджицькі прикордонники затримали двох громадян Киргизстану, звинувативши їх в порушенні кордону (пізніше їх відпустили) — після цього країни обмінялися дипломатичними нотами. 28 квітня прикордонна служба Таджикистану почала встановлювати камери відеоспостереження на стовпах лінії електропередач на спірній ділянці, киргизька сторона зажадала припинити ці роботи, після чого на місце подій з обох сторін почали прибувати місцеві жителі, які стали закидати один одного камінням. Кілька людей отримали поранення.

29 квітня між військовослужбовцями двох країн почалися прямі бойові зіткнення. Обидві сторони поклали відповідальність за них один на одного. Обстрілу з таджицької сторони зазнали кілька киргизьких прикордонних постів. Киргизькі військовослужбовці, своєю чергою, захопили один таджицький пост. У результаті перестрілок, заявила влада Киргизстану, загинули три людини, більше ніж 50 постраждали. Таджикистан про втрати серед військовослужбовців не повідомляв. Після початку перестрілок у район конфлікту сторони почали стягувати додаткове озброєння, Киргизстан оголосив про евакуацію жителів довколишніх сіл.

Киргизстан і Таджикистан спробували терміново врегулювати конфлікт. Глави їх урядів уже через кілька годин після початку перестрілок домовилися про двосторонню зустріч. Вона проходила без участі преси, за її підсумками сторони випустили заяву, у якій “висловили повну готовність до якнайшвидшого вирішення конфліктної ситуації на кордоні двох республік шляхом переговорів”. Міністри закордонних справ Киргизстану і Таджикистану, своєю чергою, домовилися про повне припинення вогню з вечора 29 квітня.