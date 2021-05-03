Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод войск от границы: итоги конфликта

Цитата

“Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным пограничных, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, учитывая территории, на которой раньше находились военные подразделения и военная техника. Ситуация на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время “стабильна”.

Итоги конфликта

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 35 жителей Кыргызстана, пострадали более 150. Основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены более 100 зданий, в том числе две школы, три погранзаставы, детсад, пожарная часть, а также 78 одноэтажных жилых домов. Из зоны конфликта были эвакуированы 33 тыс. мирных жителей.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при правительстве Таджикистана сообщается, что в ходе вооруженного конфликта на границе было полностью разрушено не менее 14 жилых домов.

В Комитете также сообщили, что эвакуационной комиссией в безопасные места были эвакуированы около 15 тыс. местных жителей, оказавшихся в зоне конфликта.

В свою очередь, Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств.

Президент Кыргызстана Садир Жапаров предложил Таджикистану создать “комиссию по поддержанию мира” из старейшин обеих стран для предотвращения новых конфликтов.

Что известно о конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном на границе

24 апреля таджикские пограничники задержали двух граждан Кыргызстана, обвинив их в нарушении границы (позже их отпустили) — после этого страны обменялись дипломатическими нотами. 28 апреля пограничная служба Таджикистана начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач на спорном участке, киргизская сторона потребовала прекратить эти работы, после чего на место событий с обеих сторон начали прибывать местные жители, которые стали забрасывать друг друга камнями. Несколько человек получили ранения.

29 апреля между военнослужащими двух стран начались прямые боевые столкновения. Обе стороны возложили ответственность за них друг на друга. Обстрела с таджикской стороны понесли несколько киргизских пограничных постов. Киргизские военнослужащие, в свою очередь, захватили один таджикский пост. В результате перестрелок, заявили власти Кыргызстана, погибли три человека, более 50 пострадали. Таджикистан о потерях среди военнослужащих не сообщал. После начала перестрелок в район конфликта стороны начали взимать дополнительное вооружение, Кыргызстан объявил об эвакуации жителей близлежащих сел.

Кыргызстан и Таджикистан попытались срочно урегулировать конфликт. Главы их правительств уже через несколько часов после начала перестрелок договорились о двусторонней встрече. Она проходила без участия прессы, по ее итогам стороны выпустили заявление, в котором “выразили полную готовность к скорейшему решению конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров”. Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, в свою очередь, договорились о полном прекращении огня с вечера 29 апреля.