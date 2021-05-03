Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод войск от границы: итоги конфликта

Что известно о конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном на границе
24 апреля таджикские пограничники задержали двух граждан Кыргызстана, обвинив их в нарушении границы (позже их отпустили) — после этого страны обменялись дипломатическими нотами. 28 апреля пограничная служба Таджикистана начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач на спорном участке, киргизская сторона потребовала прекратить эти работы, после чего на место событий с обеих сторон начали прибывать местные жители, которые стали забрасывать друг друга камнями. Несколько человек получили ранения.
29 апреля между военнослужащими двух стран начались прямые боевые столкновения. Обе стороны возложили ответственность за них друг на друга. Обстрела с таджикской стороны понесли несколько киргизских пограничных постов. Киргизские военнослужащие, в свою очередь, захватили один таджикский пост. В результате перестрелок, заявили власти Кыргызстана, погибли три человека, более 50 пострадали. Таджикистан о потерях среди военнослужащих не сообщал. После начала перестрелок в район конфликта стороны начали взимать дополнительное вооружение, Кыргызстан объявил об эвакуации жителей близлежащих сел.
Кыргызстан и Таджикистан попытались срочно урегулировать конфликт. Главы их правительств уже через несколько часов после начала перестрелок договорились о двусторонней встрече. Она проходила без участия прессы, по ее итогам стороны выпустили заявление, в котором “выразили полную готовность к скорейшему решению конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров”. Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, в свою очередь, договорились о полном прекращении огня с вечера 29 апреля.