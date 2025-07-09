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Кількість жертв повені в Техасі зросла до 109, зниклих - понад 180 9 липня 2025

Київ • УНН

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Раптова повінь 4 липня в Техас-Гілл-Кантрі призвела до загибелі щонайменше 109 осіб, серед яких багато дітей. Влада розшукує понад 180 зниклих безвісти, більшість з яких в окрузі Керр.

Кількість жертв повені в Техасі зросла до 109, зниклих - понад 180

Кількість жертв раптової повені 4 липня, яка спустошила частину центрального Техас-Гілл-Кантрі у США, зросла у вівторок щонайменше до 109 осіб, багато з них діти, поки пошукові групи просувалися крізь купи уламків, шукаючи десятки людей, які досі вважаються зниклими безвісти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними, оприлюдненими губернатором Техасу Греггом Ебботтом, влада розшукує понад 180 людей, доля яких залишалася невідомою через кілька днів після однієї з найсмертоносніших повеней у США за останні десятиліття.

Основна частина загиблих та пошуки інших жертв були зосереджені в окрузі Керр та адміністративному центрі округу Керрвілл, міста з населенням 25 000 жителів, яке перетворилося на зону лиха, коли минулої п'ятниці на регіон обрушилися зливові дощі, затопивши басейн річки Гваделупе.

Станом на вівторок, лише в окрузі Керр було знайдено тіла 94 жертв повені, приблизно третина з яких - діти, повідомив Ебботт.

Серед загиблих в окрузі Керр - 27 осіб з табору Camp Mystic, майже столітнього християнського літнього табору для дівчат на берегах Гуадалупе поблизу міста Гант. Директор табору також загинув.

П'ять дівчат та вожата табору досі вважалися зниклими безвісти у вівторок, сказав Ебботт, разом із ще однією дитиною, яка не пов'язана з табором.

Станом на вівторок, за словами губернатора, було підтверджено ще 15 смертельних випадків, пов'язаних з повенями, на території Техас-Гілл-Кантрі, відомій як "алея раптових повеней", у результаті чого загальна кількість загиблих досягла 109. За повідомленнями місцевих шерифів та ЗМІ, кількість загиблих від повені за межами округу Керр сягає 22.

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Але влада заявила, що готується до зростання кількості загиблих, на тлі того, як вода відступає, а пошуки жертв набирають обертів.

Правоохоронні органи склали список зі 161 особи, "відомих, що вони зникли безвісти" лише в окрузі Керр, сказав Ебботт. 

Він сказав, що ще 12 людей зникли безвісти в інших місцях зони затоплення в цілому, у розлогому районі на північний захід від Сан-Антоніо.

Через періодичні грози та зливи рятувальні команди федеральних агентств, сусідніх штатів та Мексики об’єднали зусилля у пошуку зниклих безвісти, хоча надія знайти більше тих, хто вижив, з часом згасла. Останню жертву знайшли живою в окрузі Керр минулої п’ятниці, пише видання.

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Минулої п'ятниці менш ніж за годину до світанку в регіоні випало понад 30 см опадів, внаслідок чого потік води обрушився на Гваделупу, забравши життя десятків людей і залишивши після себе купи сміття, вирвані з коренем дерева та перевернуті автомобілі.

Влада кілька днів стикалася з питаннями про те, чи могли вони раніше сповістити жителів районів під ризиком повеней.

Напередодні катастрофи минулого четверга, згідно з прогнозами Національної метеорологічної служби США, Управління з надзвичайних ситуацій штату попередило, що деякі райони центрального Техасу зіштовхнулися з загрозою раптових повеней.

Однак, за словами міського керуючого Далтона Райса, у результаті на два рукави Гваделупи, розташовані трохи вище за місце їх злиття, випало вдвічі більше опадів, ніж прогнозувалося. Уся вода поринула в єдине русло річки, де вона протікає через Керрвілл.

Райс заявив, що наслідки були непередбачуваними і все сталося всього за дві години, залишивши занадто мало часу для проведення попереджувальної масової евакуації без ризику наразити на небезпеку ще більше людей.

Учені заявили, що екстремальні повені стають все частішими, оскільки зміна клімату призводить до більш теплої та вологої погоди в Техасі та інших частинах США.

Ебботт повідомив, що наприкінці цього місяця відбудеться спеціальна сесія законодавчого органу Техасу для розслідування дій щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення фінансування ліквідації наслідків стихійного лиха.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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