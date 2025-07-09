Число жертв наводнения в Техасе возросло до 109, пропавших без вести – более 180 9 июля 2025

Число жертв внезапного наводнения 4 июля, опустошившего часть центрального Техас-Хилл-Кантри в США, возросло во вторник по меньшей мере до 109 человек, многие из них дети, пока поисковые группы продвигались сквозь груды обломков, ища десятки людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным, обнародованным губернатором Техаса Греггом Эбботтом, власти разыскивают более 180 человек, судьба которых оставалась неизвестной спустя несколько дней после одного из самых смертоносных наводнений в США за последние десятилетия.

Основная часть погибших и поиски других жертв были сосредоточены в округе Керр и административном центре округа Керрвилл, города с населением 25 000 жителей, который превратился в зону бедствия, когда в прошлую пятницу на регион обрушились ливневые дожди, затопив бассейн реки Гваделупе.

По состоянию на вторник, только в округе Керр были найдены тела 94 жертв наводнения, примерно треть из которых - дети, сообщил Эбботт.

Среди погибших в округе Керр - 27 человек из лагеря Camp Mystic, почти столетнего христианского летнего лагеря для девочек на берегах Гуадалупе вблизи города Хант. Директор лагеря также погиб.

Пять девочек и вожатая лагеря до сих пор считались пропавшими без вести во вторник, сказал Эбботт, вместе с еще одним ребенком, который не связан с лагерем.

По состоянию на вторник, по словам губернатора, было подтверждено еще 15 смертельных случаев, связанных с наводнениями, на территории Техас-Хилл-Кантри, известной как "аллея внезапных наводнений", в результате чего общее число погибших достигло 109. По сообщениям местных шерифов и СМИ, число погибших от наводнения за пределами округа Керр достигает 22.

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Но власти заявили, что готовятся к росту числа погибших, на фоне того, как вода отступает, а поиски жертв набирают обороты.

Правоохранительные органы составили список из 161 человека, "известных, что они пропали без вести" только в округе Керр, сказал Эбботт.

Он сказал, что еще 12 человек пропали без вести в других местах зоны затопления в целом, в обширном районе к северо-западу от Сан-Антонио.

Из-за периодических гроз и ливней спасательные команды федеральных агентств, соседних штатов и Мексики объединили усилия в поиске пропавших без вести, хотя надежда найти больше выживших со временем угасла. Последнюю жертву нашли живой в округе Керр в прошлую пятницу, пишет издание.

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В прошлую пятницу менее чем за час до рассвета в регионе выпало более 30 см осадков, в результате чего поток воды обрушился на Гваделупу, унеся жизни десятков людей и оставив после себя груды мусора, вырванные с корнем деревья и перевернутые автомобили.

Власти несколько дней сталкивались с вопросами о том, могли ли они раньше оповестить жителей районов под риском наводнений.

Накануне катастрофы в прошлый четверг, согласно прогнозам Национальной метеорологической службы США, Управление по чрезвычайным ситуациям штата предупредило, что некоторые районы центрального Техаса столкнулись с угрозой внезапных наводнений.

Однако, по словам городского управляющего Далтона Райса, в результате на два рукава Гваделупы, расположенные чуть выше места их слияния, выпало вдвое больше осадков, чем прогнозировалось. Вся вода хлынула в единое русло реки, где она протекает через Керрвилл.

Райс заявил, что последствия были непредсказуемыми и все произошло всего за два часа, оставив слишком мало времени для проведения предупредительной массовой эвакуации без риска подвергнуть опасности еще больше людей.

Ученые заявили, что экстремальные наводнения становятся все более частыми, поскольку изменение климата приводит к более теплой и влажной погоде в Техасе и других частях США.

Эбботт сообщил, что в конце этого месяца состоится специальная сессия законодательного органа Техаса для расследования действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечения финансирования ликвидации последствий стихийного бедствия.

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