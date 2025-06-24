Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя 8 людей, в області вже 95 постраждалих 24 червня 2025
Київ • УНН
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 8, постраждалих - до 84. У Самарі кількість поранених збільшилася до 11.
Кількість загиблих внаслідок атаки рф у Дніпрі зросла до 8, постраждалих людей уже 84, у Самарі також зросла кількість постраждалих через удар ворога - до 11, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Дніпрі вже 8 загиблих. Співчуття рідним… 84 людини постраждали
З його слів, у Дніпрі 62 людей госпіталізовані, з них семеро - у тяжкому стані.
Збільшилася кількість поранених і в Самарі. Їх, за інформацією на зараз, 11. Восьмеро ушпиталені, половина - "важкі"
Атака рф на Дніпро: рятувальники показали наслідки24.06.25, 13:33 • 1258 переглядiв