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Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя 8 людей, в області вже 95 постраждалих 24 червня 2025

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 8, постраждалих - до 84. У Самарі кількість поранених збільшилася до 11.

Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя 8 людей, в області вже 95 постраждалих

Кількість загиблих внаслідок атаки рф у Дніпрі зросла до 8, постраждалих людей уже 84, у Самарі також зросла кількість постраждалих через удар ворога - до 11, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Дніпрі вже 8 загиблих. Співчуття рідним… 84 людини постраждали

- написав Лисак.

З його слів, у Дніпрі 62 людей госпіталізовані, з них семеро - у тяжкому стані.

Збільшилася кількість поранених і в Самарі. Їх, за інформацією на зараз, 11. Восьмеро ушпиталені, половина - "важкі"

- повідомив Лисак.

Атака рф на Дніпро: рятувальники показали наслідки24.06.25, 13:33 • 1258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Дніпропетровська область
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