<p>Атака РФ на Днепр унесла жизни 8 человек, пострадавших в области - 95</p> 24 июня 2025
Киев • УНН
Число погибших в Днепре возросло до 8, пострадавших - до 84. В Самаре число раненых увеличилось до 11.
Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до 8, пострадавших людей уже 84, в Самаре также возросло число пострадавших из-за удара врага - до 11, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Днепре уже 8 погибших. Соболезнования родным… 84 человека пострадали
По его словам, в Днепре 62 человека госпитализированы, из них семеро – в тяжелом состоянии.
Увеличилось количество раненых и в Самаре. Их, по информации на сейчас, 11. Восемь госпитализированы, половина - "тяжелые"
Атака рф на Днепр: спасатели показали последствия24.06.25, 13:33 • 1254 просмотра