<p>Атака РФ на Днепр унесла жизни 8 человек, пострадавших в области - 95</p> 24 июня 2025

Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до 8, пострадавших людей уже 84, в Самаре также возросло число пострадавших из-за удара врага - до 11, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Днепре уже 8 погибших. Соболезнования родным… 84 человека пострадали – написал Лысак.

По его словам, в Днепре 62 человека госпитализированы, из них семеро – в тяжелом состоянии.

Увеличилось количество раненых и в Самаре. Их, по информации на сейчас, 11. Восемь госпитализированы, половина - "тяжелые" – сообщил Лысак.

Атака рф на Днепр: спасатели показали последствия