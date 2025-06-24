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<p>Атака РФ на Днепр унесла жизни 8 человек, пострадавших в области - 95</p> 24 июня 2025

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Число погибших в Днепре возросло до 8, пострадавших - до 84. В Самаре число раненых увеличилось до 11.

<p>Атака РФ на Днепр унесла жизни 8 человек, пострадавших в области - 95</p>

Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до 8, пострадавших людей уже 84, в Самаре также возросло число пострадавших из-за удара врага - до 11, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Днепре уже 8 погибших. Соболезнования родным… 84 человека пострадали

– написал Лысак.

По его словам, в Днепре 62 человека госпитализированы, из них семеро – в тяжелом состоянии.

Увеличилось количество раненых и в Самаре. Их, по информации на сейчас, 11. Восемь госпитализированы, половина - "тяжелые"

– сообщил Лысак.

Атака рф на Днепр: спасатели показали последствия24.06.25, 13:33 • 1254 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Днепр
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