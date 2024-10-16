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Кількість страт українських військовополонених росією зростає: в ЄС вийшли із заявою і засудили вбивства

Київ • УНН

 • 35106 перегляди

Від початку війни в російському полоні загинуло щонайменше 177 українських військовополонених. ЄС рішуче засуджує ці вбивства та закликає притягнути винних до відповідальності за воєнні злочини.

Кількість страт українських військовополонених росією зростає: в ЄС вийшли із заявою і засудили вбивства

З початку агресивної війни росії в російському полоні загинуло щонайменше 177 військовополонених. ЄС рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження росії з українським народом. Про це сказано в заяві Високого представника з приводу вбивства українських військовополонених, передає УНН.

Кількість страт українських військовополонених росією зростає, за даними надійних джерел, від початку агресивної війни росії в російському полоні загинуло щонайменше 177 військовополонених. За повідомленнями, 10 жовтня російські війська розстріляли дев'ятьох українських військовополонених у Курській області. 1 жовтня 16 військовополонених були страчені росією в Донецькій області після їхньої здачі 

- йдеться в заяві.

Європейський союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження росії з українським народом. Ці випадки жахливі і являють собою серйозні порушення Женевських конвенцій. Вони демонструють постійне і систематичне нехтування росією міжнародним правом, зокрема міжнародним гуманітарним правом. У росії є чіткі зобов'язання відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права, які вона повинна виконувати.

"Те, що російські громадські діячі публічно закликають до страти українських військовополонених і вихваляють ці страти, закликаючи до нових, вкотре розкриває істинну природу режиму в кремлі", - наголошено в заяві.

Управління ООН з прав людини (УВКПЛ) вже підтвердило систематичне застосування широкого спектра різних методів тортур, включно з сексуальним насильством, щодо українських військовополонених їхніми російськими загарбниками. ЄС також засуджує відсутність в ув'язнених доступу до зовнішнього світу та відмову в гуманітарному доступі для незалежних спостерігачів.

"ЄС підтверджує свою тверду прихильність притягненню до відповідальності всіх винуватців і співучасників російських воєнних злочинів проти України", - зазначено в заяві.

росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині - DeepState13.10.2024, 10:09 • 24102 перегляди

Антоніна Туманова

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