Число казней украинских военнопленных россией растет: в ЕС вышли с заявлением и осудили убийства

С начала агрессивной войны россии в российском плену погибло не менее 177 военнопленных. ЕС решительно осуждает эти убийства, которые являются еще одним отвратительным примером жестокого обращения россии с украинским народом. Об этом сказано в заявлении Высокого представителя по поводу убийства украинских военнопленных, передает УНН.

Число казней украинских военнопленных россией растет, по данным надежных источников, с начала агрессивной войны россии в российском плену погибло не менее 177 военнопленных. По сообщениям, 10 октября российские войска расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области. 1 октября 16 военнопленных были казнены россией в Донецкой области после их сдачи - сказано в заявлении.

Европейский союз решительно осуждает эти убийства, которые являются еще одним отвратительным примером жестокого обращения россии с украинским народом. Эти случаи ужасны и представляют собой серьезные нарушения Женевских конвенций. Они демонстрируют постоянное и систематическое пренебрежение россией международным правом, в частности международным гуманитарным правом. У россии есть четкие обязательства в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, которые она должна выполнять.

"То, что российские общественные деятели публично призывают к казни украинских военнопленных и восхваляют эти казни, призывая к новым, в очередной раз раскрывает истинную природу режима в Кремле", - отмечено в заявлении.

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) уже подтвердило систематическое применение широкого спектра различных методов пыток, включая сексуальное насилие, в отношении украинских военнопленных их российскими захватчиками. ЕС также осуждает отсутствие у заключенных доступа к внешнему миру и отказ в гуманитарном доступе для независимых наблюдателей.

"ЕС подтверждает свою твердую приверженность привлечению к ответственности всех виновников и соучастников российских военных преступлений против Украины", - отмечено в заявлении.

россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState