Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Кривому Рогу зросла до 14 - ОВА

Внаслідок удару рф по Кривому Рогу кількість постраждалих зросла до 14, серед них - четверо дітей. Дівчину 9 років госпіталізували. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

До 14 людей збільшилася кількість постраждалих у Кривому Розі. Серед них – четверо дітей. Хлопчики 9 та 12 років. А ще дівчата, одній з яких лише 1,5 роки. Іншій – 9. Її госпіталізували. Лікарі оцінюють стан пацієнтки як відносно задовільний - повідомив Лисак.

Він повідомив, що загалом у лікарні залишаються п'ятеро поранених, з яких троє - у важкому стані.

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