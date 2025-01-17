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Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Кривому Рогу зросла до 14 - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Кривому Рогу зросла до 14 - ОВА

Київ • УНН

 • 37589 перегляди

Внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу постраждало 14 людей, включаючи чотирьох дітей віком від 1,5 до 12 років. П'ятеро поранених залишаються в лікарні, троє з них у важкому стані.

Внаслідок удару рф по Кривому Рогу кількість постраждалих зросла до 14, серед них - четверо дітей. Дівчину 9 років госпіталізували. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

До 14 людей збільшилася кількість постраждалих у Кривому Розі. Серед них – четверо дітей. Хлопчики 9 та 12 років. А ще дівчата, одній з яких лише 1,5 роки. Іншій – 9. Її госпіталізували. Лікарі оцінюють стан пацієнтки як відносно задовільний 

- повідомив Лисак.

Він повідомив, що загалом у лікарні залишаються п'ятеро поранених, з яких троє - у важкому стані.

Нагадаємо

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи після повідомлення про швидкісні цілі у сторону міста.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських військ балістичними ракетами на Кривий Ріг, показавши відео наслідків ворожого удару.

Павло Башинський

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