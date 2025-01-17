"росія не зупиняється сама - її можна тільки зупинити спільним тиском": Зеленський показав наслідки удару рф по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських військ балістичними ракетами на Кривий Ріг, показавши відео наслідків ворожого удару, пише УНН.

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"Кривий Ріг. Російська армія вдарила по місту ракетами, балістикою. Пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура. На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.

Зі слів Президента, "триває рятувальна операція".

"Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - наголосив Зеленський.

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