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"росія не зупиняється сама - її можна тільки зупинити спільним тиском": Зеленський показав наслідки удару рф по Кривому Рогу

Київ • УНН

 • 34099 перегляди

Російські війська завдали балістичний ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 4 людини. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та міську інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських військ балістичними ракетами на Кривий Ріг, показавши відео наслідків ворожого удару, пише УНН.

Деталі

"Кривий Ріг. Російська армія вдарила по місту ракетами, балістикою. Пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура. На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.

Зі слів Президента, "триває рятувальна операція".

"Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - наголосив Зеленський.

Через ракетний удар рф по Кривому Рогу 4 загиблих, 6 поранених: показали масштаби руйнувань17.01.25, 13:55 • 30136 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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