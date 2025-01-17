"россия не останавливается сама - ее можно только остановить совместным давлением": Зеленский показал последствия удара рф по Кривому Рогу
Киев • УНН
Российские войска нанесли баллистический ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 4 человека. Повреждены жилые дома, учебное заведение и городская инфраструктура.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских войск баллистическими ракетами на Кривой Рог, показав видео последствий вражеского удара, пишет УНН.
Детали
"Кривой Рог. Российская армия ударила по городу ракетами, баллистикой. Повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время известно о четырех жизнях, которые забрал этот удар. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.
По словам Президента, "продолжается спасательная операция".
"Каждый такой террористический удар - это очередное напоминание, с кем имеем дело. россия не останавливается сама - ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", - подчеркнул Зеленский.
Из-за ракетного удара рф по Кривому Рогу 4 погибших, 6 раненых: показали масштабы разрушений17.01.25, 13:55 • 2924 просмотра